Отлично подходит для подкастинга, озвучивания потоковых игр на Twitch и т.д. Большой диафрагменный конденсаторный микрофон, который сочетает в себе качественный захват звука с легкостью подключаемого USB-соединения на компьютерах Mac и Windows, без каких-либо драйверов, без необходимости использования внешней звуковой карты. Микрофон с регулятором громкости позволяет легко регулировать уровень входного сигнала.Особенности: - Для Windows и Mac;- Противоударный цельнометаллический корпус;- Удобный регулятор громкости на корпусе. Не прерывайтесь на настройку в процессе игры или вещания;- Мониторинг в реальном времени позволяет подстраивать ваш голос под ситуацию во время записи. Не беспокойте себя пост-продакшном:- Тяжеловесная противоскользящая подставка, обеспечивающая вибро- и шумоизоляцию;- Гибкая настройка положения микрофона по высоте и углу наклона. Комплектация:- Микрофон FIFINE K669;- Регулируемая стойка;- USB-кабель;- Буклет с технической информацией;- Коробка.