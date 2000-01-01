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FIFINE / FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B
12018129130 отзывов
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Цвет: черный
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FIFINE / FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B
12018129130 отзывов
Купили
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О товаре
Причина уценки
Состав
Описание
Отлично подходит для подкастинга, озвучивания потоковых игр на Twitch и т.д. Большой диафрагменный конденсаторный микрофон, который сочетает в себе качественный захват звука с легкостью подключаемого USB-соединения на компьютерах Mac и Windows, без каких-либо драйверов, без необходимости использования внешней звуковой карты. Микрофон с регулятором громкости позволяет легко регулировать уровень входного сигнала.Особенности: - Для Windows и Mac;- Противоударный цельнометаллический корпус;- Удобный регулятор громкости на корпусе. Не прерывайтесь на настройку в процессе игры или вещания;- Мониторинг в реальном времени позволяет подстраивать ваш голос под ситуацию во время записи. Не беспокойте себя пост-продакшном:- Тяжеловесная противоскользящая подставка, обеспечивающая вибро- и шумоизоляцию;- Гибкая настройка положения микрофона по высоте и углу наклона. Комплектация:- Микрофон FIFINE K669;- Регулируемая стойка;- USB-кабель;- Буклет с технической информацией;- Коробка.
|Гарантийный срок
|1год
|Модель
|K669B_FIFINE; К669В; K669B
|Типоразмер элемента питания
|USB
|Транспортировка
|не опасный груз
|Хрупкость
|хрупкое
|Чувствительность
|34 дБ
|Вес товара с упаковкой (г)
|540 г
|Высота предмета
|6 см
|Высота упаковки
|6 см
|Глубина упаковки
|18 см
|Доп. опции микрофона
|студийный микрофон
|Назначение микрофона
|для компьютеров
|Назначение товара
|микрофон
|Повод
|новый год
|Сопротивление
|1000 Ом
|Тип микрофона
|конденсаторный
|Тип связи
|проводной
|Частотный диапазон
|20 кГц
|Ширина упаковки
|13 см
|Страна производства
|Китай
|Комплектация
|USB-кабель; микрофон; стойка
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца