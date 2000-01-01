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  • FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B FIFINE. Цвет черный. Вид 1.
  • FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B FIFINE. Цвет черный. Вид 2.
  • FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B FIFINE. Цвет черный. Вид 3.
  • FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B FIFINE. Цвет черный. Вид 4.
    FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B FIFINE. Цвет черный. Найти похожие по фото

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    FIFINE / FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B

    Артикул: Арт: 12018129

    5 130 отзывов

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    Цвет: черный

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    FIFINE / FIFINE / Конденсаторный студийный стримерский микрофон для геймеров FIFINE K669B

    Артикул: Арт: 12018129

    5 130 отзывов

    Купили

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    О товаре

    Причина уценки

    Состав

    Описание

    Подробный обзор

    Отлично подходит для подкастинга, озвучивания потоковых игр на Twitch и т.д. Большой диафрагменный конденсаторный микрофон, который сочетает в себе качественный захват звука с легкостью подключаемого USB-соединения на компьютерах Mac и Windows, без каких-либо драйверов, без необходимости использования внешней звуковой карты. Микрофон с регулятором громкости позволяет легко регулировать уровень входного сигнала.Особенности: - Для Windows и Mac;- Противоударный цельнометаллический корпус;- Удобный регулятор громкости на корпусе. Не прерывайтесь на настройку в процессе игры или вещания;- Мониторинг в реальном времени позволяет подстраивать ваш голос под ситуацию во время записи. Не беспокойте себя пост-продакшном:- Тяжеловесная противоскользящая подставка, обеспечивающая вибро- и шумоизоляцию;- Гибкая настройка положения микрофона по высоте и углу наклона. Комплектация:- Микрофон FIFINE K669;- Регулируемая стойка;- USB-кабель;- Буклет с технической информацией;- Коробка.

    Общие характеристики
    Гарантийный срок 1год
    Модель K669B_FIFINE; К669В; K669B
    Питание
    Типоразмер элемента питания USB
    Другие функции
    Транспортировка не опасный груз
    Хрупкость хрупкое
    Технические особенности
    Чувствительность 34 дБ
    Дополнительная информация
    Вес товара с упаковкой (г) 540 г
    Высота предмета 6 см
    Высота упаковки 6 см
    Глубина упаковки 18 см
    Доп. опции микрофона студийный микрофон
    Назначение микрофона для компьютеров
    Назначение товара микрофон
    Повод новый год
    Сопротивление 1000 Ом
    Тип микрофона конденсаторный
    Тип связи проводной
    Частотный диапазон 20 кГц
    Ширина упаковки 13 см
    Страна производства Китай
    Комплектация USB-кабель; микрофон; стойка

    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца

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    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от продавца